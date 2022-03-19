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19 марта, источник: Sports.Ru

Агент о призывах исключить Шиманьского и Рыбуса из сборной за игру в РПЛ: Что они сделали не так? Мы рабы пиара и показухи. Давайте не уничтожать невинных людей

Агент Мариуш Пекарски выступил в защиту Себастьяна Шиманьского и Мачея Рыбуса.

Динамо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Есть люди, призывающие исключить Рыбуса и Шиманьского из сборной Польши, пока они продолжают играть в РПЛ. Что вы об этом думаете?

— Почему? За что? Что они сделали не так? Их уничтожают, не разбираясь в вопросе. У меня складывается ощущение, что сегодня имидж и позерство важнее реального положения дел. Мы рабы пиара, показухи, «сердечек» в Twitter.

Я бы хотел, чтобы люди поняли, что некоторые вещи требуют терпения. Нельзя перевернуть свою жизнь в одночасье, разорвать семейные узы, за день все уладить. Взгляните на ситуацию со стороны человека, которого оцениваете. Подумайте о том, что происходит. Наше общество впервые в такой ситуации.

Давайте не будем уничтожать невинных людей, оказавшихся в сложной ситуации, — сказал агент хавбека «Динамо» и защитника «Локомотива».

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