ЦСКА разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 6:1 обыграл казанский «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».

В составе победителей голы забили Юсуф Языджи (5-я, 67-я и 85-я минуты — с пенальти), Жан-Филипп Гбамен (11), Хесус Медина (24), Хорхе Карраскаль (26). У «Рубина» отличился Константин Кучаев (38), выступающий за казанский клуб на правах аренды из ЦСКА. На 73-й минуте был отменен гол Медины после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Языджи отличился в четвертом из пяти матчей за ЦСКА, Гбамен, Медина и Карраскаль забили дебютные мячи в составе армейцев.

На 44-й минуте полузащитник казанцев Александр Ломовицкий получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а на 85-й защитник гостей Сильвие Бегич также был удален за две желтые карточки.

Команды встречались в текущем сезоне в 13-м туре РПЛ, тогда в домашнем матче «Рубин» оказался сильнее (1:0). «Рубин» в РПЛ проиграл в шести из семи последних встреч. ЦСКА выиграл все четыре матча в разных турнирах в 2022 году.