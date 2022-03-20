«Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
УФА, 20 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.
В составе хозяев отличился Гамид Агаларов (85-я минута, с пенальти). У «Краснодара» гол забил Алексей Ионов (45+1). Матч первой половины чемпионата между «Краснодаром» и «Уфой» 17 октября завершился ничейным результатом (1:1).
Краснодарцы продлили беспроигрышную серию в премьер-лиге до семи матчей. Подопечные Алексея Стукалова не могут победить в РПЛ с 31 октября 2021 года, тогда они дома обыграли грозненский «Ахмат» (1:0). Агаларов с 14 голами продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров РПЛ.
«Уфа» набрала 18 очков в 22 играх и находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 36 очками после 21 матча занимает пятую строчку.
В следующем матче «Уфа» 2 апреля сыграет в гостях с «Крыльями Советов». «Краснодар» на следующий день примет московское «Динамо».