Слуцкий и «Рубин» повторили унизительные антирекорды. У ЦСКА — лучшая победная серия в чемпионате

ЦСКА разгромил на своем поле «Рубин» и продлил победную серию в чемпионате-2021/22 до шести матчей. Армейцам принадлежит лучший результат нынешнего турнира, «Зенит» и «Динамо» удерживали темп на протяжении четырех туров, у «Ахмата», «Сочи» и «Рубина» максимальный результат — три выигрыша кряду.

Рекорд чемпионата принадлежит армейцам, которые на стыке сезонов-2013/14 и 2014/15 под руководством Леонида Слуцкого одержали 13 побед подряд.

Разгром на «ВЭБ Арене» оказался знаковым и для «Рубина», и для его главного тренера Леонида Слуцкого. Ранее казанцы всего однажды уступали в чемпионате с разностью в пять голов — в сентябре 2019 года «Зениту». Шесть пропущенных — тоже повторение антирекорда волжан. Столько же мячей весной 2014-го отгрузили в ворота Юрия Нестеренко зенитовцы Саломон Рондон (хет-трик), Халк (дубль) и Данни.

Слуцкий в четвертый раз в карьере получил на высшем уровне «-5», но раньше его команды уступали всухую. Поражения со счетом 0:5 терпели «Москва» (кстати, от «Рубина»), «Халл» в чемпионшипе и «Витесс» в чемпионате Голландии.

ЦСКА в матче 22-го тура разгромил «Рубин», забив четыре мяча в ворота Юрия Дюпина уже к 26-й минуте. Армейцы установили рекорд скорострельности нынешнего чемпионата, на минуту превзойдя результат «Динамо». А вот до клубного достижения красно-синим не хватило самую малость. Шесть лет назад команда, тренируемая Леонидом Слуцким, четырежды огорчила «Мордовию» за 25 минут. Лучший результат в истории в 1993 году установил «Спартак», которому понадобилось всего 20 минут на четыре результативных атаки в Екатеринбурге.

Перешедший зимой в ЦСКА из «Лилля» Юсуф Языджи оформил хет-трик и стал третьим игроком, которому удалось отличиться в первых четырех играх чемпионата России. Ранее аналогичный старт удавался только Олегу Гарину из «Океана» в 1992 году и Андрею Штолцерсу из «Спартака» в 2000-м. Трехматчевые серии выдавали Аблай Мбенг из «Терека» — 2014/15 и железнодорожник Вильсон Изидор, который в следующем туре может присоединиться к квартету легионеров.