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18:54 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» вырвали победу в матче с «Сочи»

Футболисты «Крыльев Советов» одержали победу над «Сочи» в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 3:2.

Сочи
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Источник: kc-camapa.ru

Гости вышли вперед под занавес первого тайма, когда отличился Максим Глушенков, замкнувший прострел Антона Зиньковского. Самарцы увеличили преимущество на 79-й минуте, когда пенальти реализовал Юрий Горшков. Однако сразу же хозяевам удалось отквитать один гол усилиями Георгия Мелкадзе, который замкнул прострел Ивелина Попова. Спустя пару минут все тот же Попов навесил в штрафную, и Артем Макарчук восстановил паритет. «Крылья» вырвали победу благодаря Зиньковскому, положившему мяч в дальнюю девятку ударом с линии штрафной. С 63-й минуты сочинцы играли в меньшинстве из-за удаления Сергея Терехова.

«Крылья Советов» набрал 32 очка и поднялись в таблице РПЛ на 7-е место. «Сочи» с 38 очками занимает 4-ю позицию.

Сочи
2:3
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
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