«Крылья Советов» вырвали победу в матче с «Сочи»

Гости вышли вперед под занавес первого тайма, когда отличился Максим Глушенков, замкнувший прострел Антона Зиньковского. Самарцы увеличили преимущество на 79-й минуте, когда пенальти реализовал Юрий Горшков. Однако сразу же хозяевам удалось отквитать один гол усилиями Георгия Мелкадзе, который замкнул прострел Ивелина Попова. Спустя пару минут все тот же Попов навесил в штрафную, и Артем Макарчук восстановил паритет. «Крылья» вырвали победу благодаря Зиньковскому, положившему мяч в дальнюю девятку ударом с линии штрафной. С 63-й минуты сочинцы играли в меньшинстве из-за удаления Сергея Терехова.