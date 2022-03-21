Армейцы уже сражаются за серебро

В 22-м туре чемпионата России идущий третьим ЦСКА, разгромив — 6:1 — «Рубин», вплотную, на расстояние в одно очко, подобрался к занимающему вторую вслед за «Зенитом» строчку «Динамо». Динамовцы дома с трудом вырвали ничью — 1:1 — в матче с «Ростовом».

Этот тур завершился матчем, как бы перекинувшим мостик в открывающуюся завтра, можно сказать, что и новую главу в истории сборной России. Главу скорее печальную. В ее открывающийся в понедельник, как его предпочитают называть официальные лица, учебно-тренировочный сбор, который организован вместо выкинутых на помойку международными санкциями стыковых матчей за путевку на чемпионат мира. На ростовской скамейке — вернувшийся к клубной работе наставник национальной команды Валерий Карпин, на поле динамовского стадиона — полдесятка вызванных им на нынешний сбор футболистов. А еще нескольких, может быть, вызовут на какие-нибудь следующие сборы, следующие товарищеские встречи…

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 20.03.2022, 20:00 Динамо 1 Ростов 1

Игра- «мостик» между тем выходила неплохой. Не в плане зрелищности — с ней была такая же напряженка, как с сахаром в мартовских российских магазинах, а в плане саспенса. Его было в избытке. «Ростов» с Карпиным демонстрировал, что умеет играть в такой футбол, когда сопернику позволено владеть мячом на чужой половине, но не позволено разгуляться по полной программе. Все опасные зоны ростовчане прикрывали плотно. А за весь первый тайм настоящая, щекочущая нервы острота возникла лишь однажды, когда VAR изучал, как игрок «Ростова» Николай Комличенко тянется за мячом ногой и задевает в штрафной голову Константина Тюкавина. Но нет, до пенальти не дошло.

Зато во втором тайме дошло, наконец, до мучительно вызревавшей ростовской контратаки. Александр Сильянов вырезал пас на Дмитрия Полоза, а форвард шмыгнул между, кажется, не ожидавших подвоха динамовских защитников и разобрался с вратарем Антоном Шуниным. Оберегал добытый запас «Ростов» убедительно, но все-таки не уберег, допустив на финише матча фол на Вячеславе Грулеве. Это был уже пенальти очевидный, и Федор Смолов его не запорол.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 20.03.2022, 14:00 ЦСКА 6 Рубин 1

«Динамо» после этого уикенда отстает от лидера чемпионата «Зенита» на пять очков, а в спину ему дышит ЦСКА, чей матч с «Рубином» стал самым результативным в туре. Он превратился в очередную констатацию того факта, что казанский клуб сейчас не в лучшем тонусе, а московский — наоборот, в тонусе классном. А еще он превратился в громкий гимн работе армейских селекционеров. Все полдюжины голов ЦСКА в игре, которая растянула его победную серию в первенстве до семи встреч, забили новички, приобретенные в рамках зимнего трансферного окна ради создания абсолютно свежей атакующей линии, — Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи. Обычно такие радикальные перекройки целого большого звена требуют массу времени на отшлифовку модели. ЦСКА оно отчего-то не понадобилось — все заработало сразу, и в первую очередь это касается Юсуфа Языджи. Турок в этом матче сделал хет-трик, а еще вошел в историю российского чемпионата благодаря другому статистическому достижению. Еще никому из иностранцев, дебютируя в нем, не удавалось поражать чужие ворота в четырех матчах подряд. Юсуфу Языджи удалось.

«Рубин» отчасти извиняет за провал жуткое невезение на старте матча. Когда за десять с хвостиком минут пропускаешь два мяча — это страшный удар, который непросто переварить. Штука в том, что оба были из категории таких, что засчитать можно лишь после внимательного просмотра VAR. Юсуф Языджи замыкал головой прострел Ивана Облякова, как могло показаться с определенного ракурса, успев чуточку залезть за линию офсайда. А удару в упор Жана-Филиппа Гбамена предшествовал слишком явный отскок мяча от руки Хесуса Медины. Но и в том, и в другом эпизоде видео занимало сторону армейцев. Языджи, как выяснилось, за линию не забрался, а в руку Медины мяч срикошетил от бедра самого форварда.

Впрочем, как ни крути, даже пережив такие неудачи, крепкий клуб вроде бы должен находить в себе ресурсы, чтобы по крайней мере не развалиться на кусочки. Все же, что происходило с «Рубином» после двух включений VAR, наводило на мысли как раз о полном крушении: в центре обороны — проходной двор, с игровой дисциплиной — беда. А лучшим доказательством последнего тезиса было ЧП с Александром Ломовицким. Он рано получил желтую карточку, и на излете первого тайма, после того как казанцы на четыре армейских гола, наконец, ответили своим, тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уже готовил ему замену. Нужно было немножко потерпеть. Ломовицкий же от души влетел в ногу Медине и покинул поле с красной карточкой.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 20.03.2022, 14:00 Уфа 1 Краснодар 1

В этот же день играли два преследователя ЦСКА в турнирной таблице и укрепили его положение. Оставшийся без сбежавших легионеров «Краснодар» встречался на выезде с аутсайдером «Уфой» и показывал футбол, который, конечно, не слишком походил на тот, которым добываются медали. Но дело все же шло к благоприятной для него развязке. Перед перерывом Алексей Ионов вывел краснодарцев вперед, а уфимцы, в отличие от них, во втором тайме свои моменты транжирили: гостей выручали перекладина и голкипер Матвей Сафонов. «Краснодару» оставалось продержаться минут десять, когда Эдуард Сперцян сфолил в собственной штрафной, VAR нарушение подтвердил, а Гамид Агаларов, исполняя пенальти, Сафонова переиграл.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 20.03.2022, 16:30 Сочи 2 Крылья Советов 3

«Сочи», перед этим туром опережавший армейцев по потерянным баллам, распрощался даже не с двумя, а с тремя очками. Причем в домашнем матче, в котором ему насолили удивительно недурно выглядящие после зимнего перерыва «Крылья Советов». Неделю назад они сыграли вничью с «Зенитом», а теперь потрепали еще одного охотника за наградами.

Уровень драматизма в этой встрече зашкаливал, во всяком случае в концовке. За четверть часа до финального свистка игрок уступавших — 0:1 — и к тому же оставшихся в меньшинстве из-за удаления Сергея Терехова сочинцев Родригао, зацепив Антона Зиньковского, привез пенальти. Юрий Горшков его реализовал, и можно было подумать, что все для хозяев кончено, уже не спастись. Но они отыгрались в течение следующих пяти минут! Ивелин Попов отдавал передачи, а Георгий Мелкадзе с Артемом Макарчуком их замыкали. Сочинский подвиг свела на нет атака «Крыльев Советов», развернутая уже «на флажке», перед тем как пошло компенсированное время. Ее венцом был потрясающий удар Зиньковского в «девятку».