Юсуф Языджи стал лидером ЦСКА и установил рекорд среди легионеров РПЛ, в чем его секрет и как он живет в Москве

Читайте также ЦСКА разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Давайте восхищаться Юсуфом Языджи вместе! Турецкий полузащитник выдал лучший дебют среди легионеров в истории РПЛ — забил в каждом из четырёх стартовых матчей, в каждом из первых трёх матчей чемпионата становился лучшим игроком, к тому же отдал две голевые передачи в кубковом матче с «Сочи».

Его первое свершение — гол со штрафного в ворота «Спартака» (2:0). Дальше — победный гол «Нижнему Новгороду» (1:0), просто гол «Локомотиву» (2:1) и последний на данный момент успех — хет-трик в ворота «Рубина» (6:1).

Ещё ни одному легионеру не удавалось забивать так постоянно после перехода в российскую лигу. Вот лучшие старты иностранцев в РПЛ с голами в каждом матче:

Аблай Мбенг («Ахмат») — 4 гола в 3 матчах;

Вильзон Изидор («Локомотив») — 3 гола в 3 матчах.

И ещё одна важная деталь: последним футболистов армейцев, забивавшим в четырёх подряд матчах РПЛ, был форвард Фёдор Чалов в августе-сентябре 2018 года.

Языджи восхищает партнёров и тренеров. В чём его сила?

Алексей Березуцкий торжествует: «Языджи может сыграть и десятого номера, и второго нападающего, и вингера. То есть буквально на всех позициях в атаке».

А вот характеристики турецкого полузащитника от Ильзата Ахметова: сильный, обученный, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться, у него поставленный удар.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Партнёр по атаке Владислав Яковлев также отметил: Юсуф удивил в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. И задорно ответил, есть ли у него — Яковлева — шанс выиграть конкуренцию у Языджи.

«Это смотря кто в воротах. Если Тороп или Боков — будет ничья, все забьют (смеётся). Причём абсолютно все, кто бы ни бил, как и откуда. Если без шуток — можно побороться с Юсуфом, но будет очень тяжело, потому что он действительно умеет это делать».

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин говорит, что Языджи очень качественно исполняет стандарты и у него хорошая левая нога.

А тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко объясняет успешное исполнение стандартов (голы «Спартаку» со штрафного и «Рубину» с пенальти) так: «Юсуф любит после тренировок оставаться на 20−30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных. То, что он положил в матче со “Спартаком” — на тренировках постоянно меня просит делать ему такую передачу».

Познакомился с ЦСКА 11 лет назад

Языджи начал заниматься футболом в шесть лет, в восемь — попал в «Трабзонспор», а в 14, то есть в 2011 году, попал на матч «Трабзонспора» и ЦСКА (0:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Обычно на таких играх Юсуф подавал мячи, но конкретно на матч с ЦСКА отправили других ребят, так что он смотрел матч с трибуны. А переехав в Москву, вспоминал его с участником той игры Щенниковым.

«Георгий вспомнил, что там была невероятная атмосфера, — рассказывал турок. — Что стадион похож на короб, а игроки ЦСКА почувствовали эту атмосферу и невероятное давление».

Выбрал ЦСКА после общения с игравшим в клубе турком

Перед переходом в ЦСКА Юсуф общался с Джанером Эркином, который ранее выступал за армейцев и также забивал в дерби «Спартаку» со штрафного (в том самом, завершившемся со счетом 5:1).

«Джанер сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо». Юсуф Языджи полузащитник ЦСКА

Начал в ЦСКА с забавного автогола

Это случилось во время двусторонки на зимних сборах, когда тренеры ЦСКА установили мотивирующее правило: проигравшая команда оплачивает победителям ужин в ресторане.

«Я и не понял, как это произошло, — шутливо рассказывал Чидера Эджуке. — Просто закрутил мяч, подавая с углового, а Юсуф срезал его в угол. В итоге моя команда проиграла в серии пенальти, потому что нам не засчитали гол, который мы забили до этого».

Получается, угощали как раз команду Языджи!

Не говорит с журналистами после матчей

Почему? Агент игрока Адем Чебедж объяснил это тем, что прямо сейчас мире «происходит неприятная ситуация» и Юсуф не хочет иметь дело с «неблагоприятными вопросами».

«Мой характер таков, что я не люблю много говорить, — предупреждал полузащитник сразу после перехода в ЦСКА. — Просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое».

На каком языке общается с партнёрами?

После дебютного матча за ЦСКА на сборах игрок сказал, что языковой барьер не мешает команде сыграться: «Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята мне помогали, и это здорово».

Читайте также Армейцы уже сражаются за серебро

При этом родной язык Юсуфа некоторые понимают и в команде. Ахметов знает несколько слов по-турецки («бывал там, что-то услышал, запомнил»), к тому же может поговорить с Юсуфом на английском и пошутить: «Серьёзным он кажется только сначала, просто нужен подход, с ним очень легко найти общий язык».

А вот тренер вратарей Крамаренко говорит с Языджи на азербайджанском: «Я на турецком не все понимаю, но он понимал всё, что я говорю на азербайджанском. В тренировочном процессе уже с уважением называет меня — “ходжам”, как они обычно говорят про тренеров».

Отличает ли Березуцких?

Алексей сказал, что новички Языджи и Медина нормально отреагировали на то, что тренируют их близнецы.

«Я не уверен, что они нас различают. Они просто говорят «босс» — и правильно делают». Алексей Березуцкий главный тренер ЦСКА

Самое важное. Языджи не уезжает?

Пока — точно нет.

Полузащитник говорит много приятных слов в адрес клуба, вот несколько примеров:

«Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно». «Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ЦСКА. Все идет очень хорошо». По словам Языджи, у него сложились дружеские отношения с сотрудниками ЦСКА. Также игрок добавил, что рос вместе с двумя братьями, его отец — бывший строитель, а мама — домохозяйка. Юсуф поселился в Москва-Сити с панорамным видом на город, в квартире повесил форму ЦСКА (в которой забил «Спартаку») и слушает там турецкую музыку.

По словам агента, Березуцкий сильно доверяет полузащитнику, так что Юсуф не уйдёт: «Он никогда не оставляет своих товарищей одних в беде, очень любит ЦСКА и счастлив здесь». Тем более «в футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу, как в ЦСКА».

Также агент подтверждает: полузащитник счастлив в ЦСКА и обязательно вернётся в Москву после перерыва на матчи сборных. А на вопрос — удастся ли армейцам выкупить взятого в аренду хавбека — отвечает так: «Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба».

Да будет так!