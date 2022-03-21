Юсуф Языджи стал лидером ЦСКА и установил рекорд среди легионеров РПЛ, в чем его секрет и как он живет в Москве
Почему не говорит с журналистами и отличает ли Березуцких?
Почему не говорит с журналистами и отличает ли Березуцких?
Давайте восхищаться Юсуфом Языджи вместе! Турецкий полузащитник выдал лучший дебют среди легионеров в истории РПЛ — забил в каждом из четырёх стартовых матчей, в каждом из первых трёх матчей чемпионата становился лучшим игроком, к тому же отдал две голевые передачи в кубковом матче с «Сочи».
Его первое свершение — гол со штрафного в ворота «Спартака» (2:0). Дальше — победный гол «Нижнему Новгороду» (1:0), просто гол «Локомотиву» (2:1) и последний на данный момент успех — хет-трик в ворота «Рубина» (6:1).
Ещё ни одному легионеру не удавалось забивать так постоянно после перехода в российскую лигу. Вот лучшие старты иностранцев в РПЛ с голами в каждом матче:
И ещё одна важная деталь: последним футболистов армейцев, забивавшим в четырёх подряд матчах РПЛ, был форвард Фёдор Чалов в августе-сентябре 2018 года.
Алексей Березуцкий торжествует: «Языджи может сыграть и десятого номера, и второго нападающего, и вингера. То есть буквально на всех позициях в атаке».
А вот характеристики турецкого полузащитника от Ильзата Ахметова: сильный, обученный, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться, у него поставленный удар.
Партнёр по атаке Владислав Яковлев также отметил: Юсуф удивил в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. И задорно ответил, есть ли у него — Яковлева — шанс выиграть конкуренцию у Языджи.
«Это смотря кто в воротах. Если Тороп или Боков — будет ничья, все забьют (смеётся). Причём абсолютно все, кто бы ни бил, как и откуда. Если без шуток — можно побороться с Юсуфом, но будет очень тяжело, потому что он действительно умеет это делать».
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин говорит, что Языджи очень качественно исполняет стандарты и у него хорошая левая нога.
А тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко объясняет успешное исполнение стандартов (голы «Спартаку» со штрафного и «Рубину» с пенальти) так: «Юсуф любит после тренировок оставаться на 20−30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных. То, что он положил в матче со “Спартаком” — на тренировках постоянно меня просит делать ему такую передачу».
Языджи начал заниматься футболом в шесть лет, в восемь — попал в «Трабзонспор», а в 14, то есть в 2011 году, попал на матч «Трабзонспора» и ЦСКА (0:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Обычно на таких играх Юсуф подавал мячи, но конкретно на матч с ЦСКА отправили других ребят, так что он смотрел матч с трибуны. А переехав в Москву, вспоминал его с участником той игры Щенниковым.
«Георгий вспомнил, что там была невероятная атмосфера, — рассказывал турок. — Что стадион похож на короб, а игроки ЦСКА почувствовали эту атмосферу и невероятное давление».
Перед переходом в ЦСКА Юсуф общался с Джанером Эркином, который ранее выступал за армейцев и также забивал в дерби «Спартаку» со штрафного (в том самом, завершившемся со счетом 5:1).
«Джанер сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо».
Это случилось во время двусторонки на зимних сборах, когда тренеры ЦСКА установили мотивирующее правило: проигравшая команда оплачивает победителям ужин в ресторане.
«Я и не понял, как это произошло, — шутливо рассказывал Чидера Эджуке. — Просто закрутил мяч, подавая с углового, а Юсуф срезал его в угол. В итоге моя команда проиграла в серии пенальти, потому что нам не засчитали гол, который мы забили до этого».
Получается, угощали как раз команду Языджи!
Почему? Агент игрока Адем Чебедж объяснил это тем, что прямо сейчас мире «происходит неприятная ситуация» и Юсуф не хочет иметь дело с «неблагоприятными вопросами».
«Мой характер таков, что я не люблю много говорить, — предупреждал полузащитник сразу после перехода в ЦСКА. — Просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое».
После дебютного матча за ЦСКА на сборах игрок сказал, что языковой барьер не мешает команде сыграться: «Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята мне помогали, и это здорово».
При этом родной язык Юсуфа некоторые понимают и в команде. Ахметов знает несколько слов по-турецки («бывал там, что-то услышал, запомнил»), к тому же может поговорить с Юсуфом на английском и пошутить: «Серьёзным он кажется только сначала, просто нужен подход, с ним очень легко найти общий язык».
А вот тренер вратарей Крамаренко говорит с Языджи на азербайджанском: «Я на турецком не все понимаю, но он понимал всё, что я говорю на азербайджанском. В тренировочном процессе уже с уважением называет меня — “ходжам”, как они обычно говорят про тренеров».
Алексей сказал, что новички Языджи и Медина нормально отреагировали на то, что тренируют их близнецы.
«Я не уверен, что они нас различают. Они просто говорят «босс» — и правильно делают».
Пока — точно нет.
Полузащитник говорит много приятных слов в адрес клуба, вот несколько примеров:
По словам агента, Березуцкий сильно доверяет полузащитнику, так что Юсуф не уйдёт: «Он никогда не оставляет своих товарищей одних в беде, очень любит ЦСКА и счастлив здесь». Тем более «в футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу, как в ЦСКА».
Также агент подтверждает: полузащитник счастлив в ЦСКА и обязательно вернётся в Москву после перерыва на матчи сборных. А на вопрос — удастся ли армейцам выкупить взятого в аренду хавбека — отвечает так: «Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба».
Да будет так!
В материале использованы цитаты из интервью изданиям azerisport.com и «РБ-Спорт», а также официальному сайту ЦСКА.