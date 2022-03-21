На семью Кварацхелии оказывается давление из-за его игры в России. Хвича, вероятно, не вернется в «Рубин»

Футбол, Премьер-лига, Тур 2220.03.2022, 14:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 12042 зрителя
|Алексей Березуцкий
|Леонид Слуцкий
|Юсуф Языджи(Иван Обляков)
|5′
|Константин Кучаев(Хвича Кварацхелия)
|38′
|Жан-Филипп Гбамен(Хесус Мануэль Медина)
|11′
|Хесус Мануэль Медина(Жан-Филипп Гбамен)
|24′
|Хорхе Карраскаль
|26′
|Юсуф Языджи
|67′
|Юсуф Языджи
|86′
|35
|Игорь Акинфеев
|22
|Юрий Дюпин
|2
|Марио Фернандес
|4
|Силвие Бегич
25′85′
|78
|Игорь Дивеев
|31
|Георгий Зотов
|27
|Жан-Филипп Гбамен
|3
|Монтассар Тальби
|28
|Хесус Мануэль Медина
|8
|Александр Ломовицкий
20′44′
|29
|Яка Бийол
|38
|Леон Мусаев
|98
|Иван Обляков
34′
|77
|Илья Самошников
|42
|Георгий Щенников
15′46′
|7
|Солтмурад Бакаев
70′
|23
|Хердур Магнуссон
|56
|Ленар Фаттахов
78′
|8
|Хорхе Карраскаль
80′
|21
|Хвича Кварацхелия
86′
|11
|Чидера Эджуке
|4
|Егор Тесленко
|19
|Бактиер Зайнутдинов
58′65′
|98
|Константин Кучаев
86′
|46
|Владислав Яковлев
|18
|Марат Апшацев
|97
|Юсуф Языджи
89′
|10
|Герман Онугха
78′
|7
|Ильзат Ахметов
|85
|Даниил Кузнецов
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)