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14:29 (мск), источник: Sports.Ru

На семью Кварацхелии оказывается давление из-за его игры в России. Хвича, вероятно, не вернется в «Рубин»

Хвича Кварацхелия может не вернуться в «Рубин» из сборной Грузии.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

После игры с ЦСКА в 22-м туре РПЛ (1:6) 21-летний хавбек отправился в расположение национальной команды, которая в этом месяце проведет товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной и Албанией.

По данным «Матч ТВ», велика вероятность, что футболист не вернется в Россию.

Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

ЦСКА
6:1
Первый тайм: 4:1
Рубин
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