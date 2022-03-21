Кварацхелия интересен «Наполи». В нем видят замену Инсинье
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии.
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии.
На 21-летнего хавбека претендует «Наполи», ищущий игрока на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».
Сегодня появилась информация, что Хвича может не вернуться в «Рубин» из сборной Грузии.
Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.