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15:20 (мск), источник: Sports.Ru

Кварацхелия интересен «Наполи». В нем видят замену Инсинье

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии.

Рубин
Наполи
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Источник: РИА "Новости"

На 21-летнего хавбека претендует «Наполи», ищущий игрока на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Сегодня появилась информация, что Хвича может не вернуться в «Рубин» из сборной Грузии.

Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

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