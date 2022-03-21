Кварацхелия интересен «Наполи». В нем видят замену Инсинье

На 21-летнего хавбека претендует «Наполи», ищущий игрока на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Сегодня появилась информация, что Хвича может не вернуться в «Рубин» из сборной Грузии.

Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.