«Спартак» обратился в РФС по поводу работы судей на матче с «Нижним Новгородом»

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы судей на матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» в субботу на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Защитник московской команды Айртон в конце первого тайма после столкновения с защитником хозяев Кириллом Гоцуком получил травму и был заменен. Игрок нижегородцев в этом эпизоде не получил ни желтой, ни красной карточки. Позднее 19 марта стало известно, что бразилец избежал перелома голени, но срок его восстановления составит около месяца.

— «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком, — сказал Зеленов.

При счете 1:1 полузащитник «Спартака» Квинси Промес реализовал 11-метровый, но совершил при этом два касания мяча, что является нарушением правил. После пересмотра момента при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен.