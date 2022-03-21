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16:36 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обратился в РФС по поводу работы судей на матче с «Нижним Новгородом»

Московский клуб попросил дать оценку действиям арбитров в эпизоде, когда защитник красно-белых Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы судей на матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» в субботу на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Защитник московской команды Айртон в конце первого тайма после столкновения с защитником хозяев Кириллом Гоцуком получил травму и был заменен. Игрок нижегородцев в этом эпизоде не получил ни желтой, ни красной карточки. Позднее 19 марта стало известно, что бразилец избежал перелома голени, но срок его восстановления составит около месяца.

— «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком, — сказал Зеленов.

При счете 1:1 полузащитник «Спартака» Квинси Промес реализовал 11-метровый, но совершил при этом два касания мяча, что является нарушением правил. После пересмотра момента при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 27 очков после 22 игр. В следующем туре красно-белые 2 апреля в гостях сыграют с московским «Локомотивом».

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