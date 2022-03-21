В РФС выступают против расширения РПЛ и отмены вылета в этом сезоне

«Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы. Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием — перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий. Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдёт на пользу российскому футболу», — добавил источник «Чемпионата».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Урал», «Ростов», «Уфа» и грозненский «Ахмат» являются теми клубами, которые активнее остальных выступают за расширение РПЛ до 18 команд и за мораторий на вылет из лиги в этом сезоне.