Умер чемпион СССР по футболу Николай Осянин

Осянин выступал в составе «Спартака» с 1966 по 1971 год и с 1974 по 1976 год, проведя 288 матчей и забив 59 мячей. В 1969 году Осянин стал чемпионом СССР и лучшим бомбардиром первенства страны, на его счету победный мяч в гостевом матче с киевским «Динамо», ставший ключевым в борьбе за чемпионство, и «золотой» гол в ворота ЦСКА. В 1971 году Осянин с командой завоевал Кубок СССР. Он также был серебряным (1968 и 1974 год) и бронзовым (1970 год) призером первенства страны. После завершения карьеры Осянин стал тренером, проработав с 1977 по 1989 год в школе московского «Спартака».