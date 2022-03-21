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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер чемпион СССР по футболу Николай Осянин

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Николай Осянин скончался на 81-м году жизни после болезни, сообщается на сайте «красно-белых».

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Источник: Спорт РИА Новости

Осянин выступал в составе «Спартака» с 1966 по 1971 год и с 1974 по 1976 год, проведя 288 матчей и забив 59 мячей. В 1969 году Осянин стал чемпионом СССР и лучшим бомбардиром первенства страны, на его счету победный мяч в гостевом матче с киевским «Динамо», ставший ключевым в борьбе за чемпионство, и «золотой» гол в ворота ЦСКА. В 1971 году Осянин с командой завоевал Кубок СССР. Он также был серебряным (1968 и 1974 год) и бронзовым (1970 год) призером первенства страны. После завершения карьеры Осянин стал тренером, проработав с 1977 по 1989 год в школе московского «Спартака».

«ФК “Спартак-Москва” выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Викторовича», — говорится в сообщении клуба.

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