Клубы РПЛ поддержали расширение лиги

Клубы РПЛ согласны на увеличение числа участников элитного турнира до 18 команд. Изменения должны вступить в силу с сезоне-2022/2023.

4 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею о расширении РПЛ. Он подчеркнул необходимость увеличения числа игр в чемпионате на фоне отсутствия еврокубков.