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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Клубы РПЛ поддержали расширение лиги

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клубы РПЛ согласны на увеличение числа участников элитного турнира до 18 команд. Изменения должны вступить в силу с сезоне-2022/2023.

4 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею о расширении РПЛ. Он подчеркнул необходимость увеличения числа игр в чемпионате на фоне отсутствия еврокубков.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

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