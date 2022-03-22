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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» публично выступил против расширения РПЛ

Московский «Спартак» публично выступил против расширения Российской Премьер-Лиги.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ проголосовало на общем собрании за схему, при которой по итогам нынешнего сезона никто бы не вылетел из высшего дивизиона, а две лучшие команды ФНЛ присоединились бы к нему.

«ФК “Спартак-Москва” возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/2022 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/2023. Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечёт грубое нарушение спортивного принципа», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

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