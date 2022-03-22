Клубы за расширение лиги, диалог с ФИФА и УЕФА ведется. Что сказал глава РПЛ Хачатурянц на пресс-конференции

Большинство клубов РПЛ проголосовало за расширение лиги до 18 команд

"Расширение обсуждалось на прошлом собрании. Голоса разделились: 10 на 5. Результаты передали в РФС, потому что там решают. Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков — нарушение спортивного принципа.

Мы сейчас в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали восемь, пять, два легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа", — заявил глава лиги. Также функционер объяснил, что если большинство команд хочет расширения, то он не может это не поддержать.

Сильнее всего из-за отъезда легионеров пострадал «Краснодар» — оттуда уехали все иностранцы. Шестеро иностранцев не играют за «Ростов». «Рубин» пока что лишился пятерых легионеров, а один из лидеров клуба Хвича Кварацхелия, вероятно, не сможет вернуться из Грузии из-за угроз его семье.

На данный момент публично расширение поддержали руководители «Урала» и тульского «Арсенала». «Спартак», наоборот, публично раскритиковал эту идею. Одной из причин расширение лиги называется необходимость увеличения числа матчей в календаре в связи с дисквалификацией клубов из еврокубков.

Некоторые команды могут не доиграть чемпионат до конца

«Ряд клубов сыпется из-за ситуации. Они знают точно, какое количество игроков не вернется после перерыва на игры сборных. Они могут просто не доиграть чемпионат, исходя из травм, дисквалификаций, финансовой ситуации. Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал, плюс в лигу заходят первые две команды ФНЛ», — цитирует слова Хачатурянца Sport24.

Речь зашла и о работе лиги в условиях санкций. Хачатурянц заявил, что клубы ждет новая реальность, а в нынешних обстоятельствах речь идет о выживании российского футбола.

«Не могу бросить клубы в текущей ситуации. В текущей ситуации я планирую работать и пройти этот сложный период. Не знаю, что будет завтра. 80% концепций, которые я готовил, стали сейчас неактуальны. Это связано и с количеством легионеров, чтобы больше наших игроков играли в Европе, а европейских у нас, чтобы пришли серьезные инвестиции с Запада. И многие другие причины. Теперь будем пытаться жить в других реалиях», — подчеркнул глава РПЛ.

У РПЛ есть связь с ФИФА и УЕФА

Хачатурянц затронул тему коммуникации с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой из-за спецоперации на Украине. Функционер заверил, что диалог с ФИФА и УЕФА есть.

«Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг, но надеюсь, что восстановят, так как решения все принимались под давлением. Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Очень надеюсь на то, что у Александра Валерьевича [Дюкова, главы Российского футбольного союза — “Ведомости. Спорт”] долгие и деловые отношения с руководителями международных федераций. Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в международном футболе», — сказал глава РПЛ.

Назначение Мешкова на матч «Рубина» — ошибка, но публичная критика судей недопустима

Отдельно Хачатурянц отметил вопрос судейства. Он высказался о недопустимости публичной критики с переходом на личности:

«Все, кто сейчас судит, это честные люди. Нет никаких сомнений. Вопрос их подготовки и изменения трактовок. Это не их вина и беда. Стабильность очень важна. Эмоции, как у Заремы и Слуцкого, нужны футболу. Без них его не существует. Но публичная критика с переходом на личности неприемлема».

Глава РПЛ сказал, что назначение Виталия Мешкова на матч между «Рубином» и «Ростовом» было ошибкой, учитывая напряженные отношения Мешкова с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким. После встречи с «Ростовом» Слуцкий раскритиковал работу Мешкова, указал на несколько ошибок и назвал арбитра «пародией на судью».

«Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку, — не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт», — заявил Хачатурянц.