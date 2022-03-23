Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.03
Болонья
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
20.03
Реал
Барселона
04
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Швеция
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Уэльс
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Италия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Португалия
Турция
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении количества участников чемпионата страны с 16 до 18 команд.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, никаких изменений по числу клубов в элитном дивизионе не планируется. Заседание исполкома проходит в среду, 23 марта, в Москве.

22 марта глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Изменения должны были вступить в силу с сезона-2022/2023.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

 Кадыров предложил Зеленскому убежище в Чечне
Россиянам дали советы насчет сбережений в долларах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь