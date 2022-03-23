Капитан «Рубина» Уремович подпишет контракт с хорватским клубом
По информации «СЭ», капитан «Рубина» Филип Уремович в ближайшее время подпишет контракт до лета с хорватским клубом.
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По информации «СЭ», капитан «Рубина» Филип Уремович в ближайшее время подпишет контракт до лета с хорватским клубом.
Футболист ранее приостановил соглашение с казанским клубом и вернулся в Хорватию.
Зимой интерес к игроку проявляла немецкая «Герта», предлагавшая «Рубину» 3,5 миллиона евро за права на защитника.
В текущем сезоне 25-летний хорватский футболист провел 21 матч за казанскую команду и не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает Уремовича в 7 миллионов евро.