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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми

Полузащитник Хвича Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми. Об этом сообщает пресс-служба сборной Грузии.

Рубин
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Источник: AFP 2022

Ранее в татарском клубе заявили, что готовы расстаться с игроком за € 20 млн.

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.

«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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