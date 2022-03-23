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20:20 (мск), источник: Sport24

Дюков — о новом формате лимита на легионеров: «Это решение в интересах российского футбола»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новом формате лимита на легионеров, который начнет действовать в РПЛ с сезона-2022/23, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.

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Источник: РИА "Новости"

В заявку на сезон клубы смогут вносить не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более 8 игроков. Кроме того, обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

— Владимир Путин говорил о легионерах? 13 иностранцев в заявке и 8 их них на поле — это решение противоречит мнению президента?

— Мы считаемся с мнением президента, с этим мнением считается и Минспорт. Была проведена серьезная аналитическая работа, мы нашли аргументы для того, чтобы нашим контрагентом в переговорах был Минспорт, который представляет правительство федерации. В диалоге мы и вышли на это решение. Данный лимит дает возможность быть 13 легионерам, но у вас может быть их ноль. Это просто дает большую свободу клубам. Это не означает, что произойдет рост числа легионеров. Это решение в интересах российского футбола, это мнение футбольной общественности и РФС.

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