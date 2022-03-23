Дюков — о новом формате лимита на легионеров: «Это решение в интересах российского футбола»

В заявку на сезон клубы смогут вносить не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более 8 игроков. Кроме того, обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

— Мы считаемся с мнением президента, с этим мнением считается и Минспорт. Была проведена серьезная аналитическая работа, мы нашли аргументы для того, чтобы нашим контрагентом в переговорах был Минспорт, который представляет правительство федерации. В диалоге мы и вышли на это решение. Данный лимит дает возможность быть 13 легионерам, но у вас может быть их ноль. Это просто дает большую свободу клубам. Это не означает, что произойдет рост числа легионеров. Это решение в интересах российского футбола, это мнение футбольной общественности и РФС.