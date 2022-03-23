Гжегож Крыховяк высказался об уходе из «Краснодара»
Полузащитник греческого АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из «Краснодара».
Полузащитник греческого АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из «Краснодара».
«Для меня это решение было очень трудное, но естественное. С самого начала этой ситуации я внимательно следил за тем, что происходило в соседней стране. Последствия для всего мира, прежде всего для Украины, будут огромными. Я не мог поступить иначе. Поэтому я решил, что должен уйти.
В качестве ли личного протеста? Не хочу называть это так. Я решил, что это правильно, понимая все последствия, которые могут обрушиться на меня. Это неправда, что я возглавил протест легионеров “Краснодара”. Такую информацию распространяли СМИ, чтобы представить меня в негативном свете. Я никогда не призывал никого уходить. Я не возглавлял никакого протеста. Каждый игрок, принявший такое решение, отвечает сам за себя. Многие быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог представить себе такого. Мне нужно было подумать над тем, как нормально продолжить сезон. Поэтому я покинул “Краснодар” на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.
Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг свой контракт. Именно он подал остальным пример. Я не считаю себя лидером протеста. В этой очень сложной ситуации я отвечал за себя. Я не мог не думать о происходящих в мире событиях и играть там, будто всё нормально», — цитирует Крыховяка Meczyki.pl.