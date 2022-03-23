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23 марта, источник: Sports.Ru

Крыховяк о проблемах «Краснодара»: «Жаль Галицкого. Он, как и многие нормальные россияне, ощутил последствия происходящего»

Гжегож Крыховяк высказался о финансовых проблемах «Краснодара».

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Источник: РИА "Новости"

— Как в «Краснодаре» отреагировали на ваше решение [об уходе]?

— С пониманием. Мне жаль владельца клуба Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и который, как и многие нормальные россияне, ощутил и будет ощущать огромные последствия происходящего. Он построил большой футбольный проект за большие деньги, и теперь все это под вопросом, — сказал полузащитник АЕК, выступавший за «быков».

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