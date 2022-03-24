В Нидерландах отложили суд по делу Промеса

Промес обвиняется в покушении на убийство своего двоюродного брата.

Как сообщает нидерландское издание Algemeen Dagblad, новая дата рассмотрения уголовного дела пока не объявлена.

Напомним, что Квинси Промес обвиняется в покушении на убийство: в июле 2020 года футболист устроил во время карантина большую вечеринку для своих родственников, во время которой напал с ножом на своего кузена и ранил его.

Позже из данных прослушивания телефона Промеса полиция выяснила, что он обвинял своего родственника в краже денег у семьи и обещал убить его за это. В свою очередь, ордер на прослушивание телефона Квинси Промеса был выдан из-за подозрений полиции в том, что он вложил крупную сумму в торговлю наркотиками.