В Нидерландах отложили суд по делу Промеса
Суд по делу голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса отложен из-за болезни одного из участников заседания.
Суд по делу голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса отложен из-за болезни одного из участников заседания.
Промес обвиняется в покушении на убийство своего двоюродного брата.
Как сообщает нидерландское издание Algemeen Dagblad, новая дата рассмотрения уголовного дела пока не объявлена.
Напомним, что Квинси Промес обвиняется в покушении на убийство: в июле 2020 года футболист устроил во время карантина большую вечеринку для своих родственников, во время которой напал с ножом на своего кузена и ранил его.
Позже из данных прослушивания телефона Промеса полиция выяснила, что он обвинял своего родственника в краже денег у семьи и обещал убить его за это. В свою очередь, ордер на прослушивание телефона Квинси Промеса был выдан из-за подозрений полиции в том, что он вложил крупную сумму в торговлю наркотиками.
После возбуждения против Промеса уголовного дела в Нидерландах он летом 2021 года перешел в московский «Спартак», за который с тех пор провел 28 матчей, забив 9 голов.