«Как понимаю, из-за конфликта на Украине сорвался трансфер Бакаева в Италию». Где теперь не смогут играть топы РПЛ?

Переходы российских футболистов в иностранные чемпионаты и так были относительной редкостью. После событий на Украине уехать в Европу стало тяжелее даже обычным людям — что уж говорить про игроков. Спецкор Sport24 Александр Петров поговорил с известными футбольными агентами и узнал, есть ли жизнь для российских футболистов за пределами страны.

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Точнее оценить влияние последних событий можно будет только летом — военные действия начались уже после закрытия зимнего трансферного окна.

При этом футбольный агент Александр Маньяков замечает, что футболисты из России в принципе не особо в Европу и рвались: «Они не были особенно востребованы даже в небольших чемпионатах — тут роль играли и финансы, и то, что наши игроки им в принципе несильно интересны. Нет конвейера, поэтому сложно найти систему в этом вопросе. Но, скорее всего, футболисты из России не смогут поехать в страны, где к ним исторически относятся предвзято — Чехия, Польша, Литва. С натяжкой к таким странам можно отнести Латвию и Эстонию, хотя там все немного поспокойнее».

«Вариант с Прибалтикой отпадает точно, — считает агент Павел Нестеров. — Мы же видим высказывания местных чиновников. Даже Дейвидас Шемберас, который еще недавно возглавлял Ассоциацию футбольных клубов местной высшей лиги, прошелся по России очень жестко. А ведь он очень долго играл в РПЛ за разные клубы и провел здесь колоссальную часть карьеры. Так что тут без шансов».

По Чехии и Польше с Маньяковым согласен и другой агент Алексей Сафонов: «Для молодых ребят сейчас хорошим вариантом будет Сербия — в таком возрасте важно найти страну, где будет хорошее отношение. Вот в Чехии много наших парней играет — но сейчас туда ехать… Или в Польшу — это ж просто толкать ребят под танки».

Маньяков: «В Западную Европу и так никто не ехал. Здесь скорее будет зависеть от меры вовлеченности в политику того или иного руководителя клубов. Команды, конечно, будут отталкиваться от реакции болельщиков на российского игрока, но в больших чемпионатах, прежде всего, будут смотреть на уровень игры. Будет в порядке — вопросы политики неизбежно уйдут на второй план».

Сафонов: «Мне кажется, глобально речь об отъезде в Европу сейчас даже не идет. Вопрос скорее стоит по футболистам, которые уже играют там, типа Головина и Миранчука — чтобы их не выдавили оттуда. Шансы уехать из российских топов сейчас есть, разве что, у Дзюбы — он же сказал, что из-за всей этой ситуации не может приехать в сборную.



Точно закрыта Англия — вы видите, что происходит, там даже Абрамовича душат и не дают продать клуб. Во Франции многие болельщики давят на Головина — тут тоже о новых игроках из России говорить не приходится».

Нестеров: «Документальных запретов нет ни в одной стране, но европейскую рабочую визу никто не выдаст, кроме Сербии. “Большая пятерка” — точно нет. Насколько я понимаю ситуацию, даже те российские футболисты, которые родились в Европе и играют там, то есть никогда не жили в России, думают над тем, чтобы поехать в наш чемпионат. С клубами проблем нет, но атмосфера вокруг них максимально токсичная, причем даже не из-за болельщиков, а из-за отношения федераций и властей, которые давят на команды. Всем в футбольном бизнесе понятно, что варианты с Европой даже прорабатывать не стоит.



Я знаю, что у кого-то из “Спартака” сорвался трансфер в Италию. Не могу сказать со 100% уверенностью, но, насколько знаю, это был Бакаев. Вполне верю в эту информацию, учитывая, что переходом занимался такой сильный агент, как Герман Ткаченко. Но трансфер сорвался именно из-за военной операции».

Отдельно агенты выделяют те страны, которые давят на своих футболистов насчет невозвращения в Россию. Так, например, в Польше призвали исключить из сборной Мачея Рыбуса и Себастьяна Шиманского пока футболисты играют в РПЛ. Футбольный союз Хорватии убеждает в необходимости приостановки выступлений за «Зенит» Деяна Ловрена. А немецкие футбольные власти настаивают на уходе из «Динамо» главного тренера Сандро Шварца — ранее из-за давления российские клубы покинули Маркус Гвиздоль («Локомотив») и Даниель Фарке («Краснодар»).

По мнению Сафонова, путь в обратном направлении для игроков из России в эти страны также закрыт: «Конечно, в нынешней ситуации переходы в обе стороны будут невозможны. Причем не только из-за политики — банально перевести деньги за трансфер сейчас практически нерешаемая проблема».

При этом проблемы касаются не только переходов в небольшие европейские клубы. Сафонов считает, что отношение к русским в связи с последними событиями повлияет и на вероятность трансфера в топовые команды — например, возможный переезд Арсена Захаряна в Европу: «Помните, когда украинец Зозуля уехал в Испанию, и его там постоянно болельщики фашистом называли, плакаты против него вешали. Если уже сейчас дошло до такого маразма, что Арсена вычеркнули из списка самых перспективных игроков, то о чем говорить».

В обновленном рейтинге Захаряна не включили в список из-за санкции УЕФА и ФИФА по отношению к российским клубам и сборной. На 11-м месте, которое раньше занимал Захарян, осталась только подпись «No player».

В примечании Goal сообщается, что «Захарян, безусловно, один из талантливых молодых футболистов, и мы надеемся, что у него большое будущее».

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При этом в массовые переходы по экзотическим направлениям для русских игроков Александр Маньяков не верит: «Ближний Восток и страны Азии: Китай, Тайланд, Индонезия — теоретически это реальные варианты, но речь будет идти об единичных случаях. Туда все едут за деньгами, а я не уверен, что футболисты из России в сегодняшней парадигме пожертвуют возможностью играть в Европе. Бан на участие в еврокубках и турнирах сборных могут отменить в течение нескольких лет. Если же эта ситуация окончательно зайдет в тупик — вот тогда да, это направление может стать полноценно востребованным».

Нестеров: — Из реальных вариантов для трансферов (как на вход, так и на выход) сейчас есть только страны БРИКС и Турция, где сильный чемпионат даже по европейским меркам и уже играют несколько наших игроков, в частности Кудряшов и Шапи. Турция показала, что политически не готова присоединяться к санкциям, плюс активное сотрудничество по туризму сделает это направление одним из самых перспективных за границей.

— А страны бывшего СНГ?

— Безусловно. В этом плане выделю Узбекистан. Уровень футбола там растет, появляются звезды (так, например, нашли Шомуродова, который теперь в «Роме»), команды платят. Что особенно важно сейчас — в долларах. Думаю, клубы, которые борются за попадание в азиатскую ЛЧ, будут готовы платить достаточно сильным российским футболистам порядка 15—25 тысяч долларов в месяц.

Точно будет вариант с Азербайджаном — хороший рынок, несколько богатых клубов, которые определенно захотят откусить кусок пирога. Возможно, Армения, но она победнее. Назвал бы еще Казахстан, тем более там на российских игроков не распространяется лимит. Но проблема в том, что он очень зависим от нашей экономики. С учетом этого, а также политических моментов, например задержания Кайрата Боранбаева (владельца «Кайрата» — Sport24), я жду большого проседания финансовой подушки местного чемпионата. Останется два-три клуба, готовых платить, — не больше.

— Кстати, когда вы говорите про страны БРИКС…

— То имею в виду, прежде всего, Китай, да. Раньше они звали звезд с именем, потому что было всего три легионерские вакансии, но я допускаю вариант, при котором будет принято именно политическое решение, что игроки из стран БРИКС под лимит не попадут.