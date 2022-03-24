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13:36 (мск), источник: ТАСС

Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал тренера «Рубина» Слуцкого до конца сезона

Также тренер оштрафован на 250 тысяч рублей.

Рубин
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес условную дисквалификацию главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Санкции в отношении Слуцкого были применены в связи с критикой работы арбитра матча 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Ростовом». Также сообщается, что тренеру вынесен штраф в размере 250 тыс. рублей.

14 марта «Рубин» со счетом 1:2 дома уступил «Ростову». На 19-й минуте матча белорусский нападающий «Рубина» Виталий Лисакович получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Во флеш-интервью после завершения матча Слуцкий в нецензурной форме высказался о работе главного арбитра встречи Виталия Мешкова. На послематчевой пресс-конференции наставник казанцев назвал матч его команды против «Ростова» бенефисом судьи, а также заявил, что готов к возможной дисквалификации со стороны РФС.

«Рубин» после 22 матчей занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков. Казанцы в 23-м туре 1 апреля на своем поле сыграют с подмосковными «Химками», начало — 19:00 мск.

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