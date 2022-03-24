«Спартак» сделал заявление по ситуации со стадионом

«Да, действительно, наш стадион не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.



У нас есть все необходимое для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадионе — калитки полного перекрытия и так называемые триподы, установленные в 2019 году. До полного соответствия приказу нам осталось установить полноростовые турникеты», — рассказал Зеленов.