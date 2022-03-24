Кварацхелия покинул «Рубин»

Сторона Кварацхелии провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке контракта.

По информации Transfermarkt, соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2024 года.

Кварацхелия находится в расположении сборной Грузии. Во вторник портал sportall.ge сообщил, что футболист может присоединиться к действующему чемпиону Грузии «Динамо» (Батуми).