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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кварацхелия покинул «Рубин»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия покинул «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Сторона Кварацхелии провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке контракта.

По информации Transfermarkt, соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2024 года.

Кварацхелия находится в расположении сборной Грузии. Во вторник портал sportall.ge сообщил, что футболист может присоединиться к действующему чемпиону Грузии «Динамо» (Батуми).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.

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