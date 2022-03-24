Кварацхелия покинул «Рубин»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия покинул «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия покинул «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
Сторона Кварацхелии провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке контракта.
По информации Transfermarkt, соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2024 года.
Кварацхелия находится в расположении сборной Грузии. Во вторник портал sportall.ge сообщил, что футболист может присоединиться к действующему чемпиону Грузии «Динамо» (Батуми).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.