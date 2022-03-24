КДК отказал «Спартаку» в применении санкций к Гоцуку после столкновения игрока с Айртоном

«Нижний Новгород» оштрафован на 20 тыс за оскорбительное скандирование болельщиками. За появление на поле посторонних лиц и обеспечение безопасности принято решение оштрафовать «Нижний Новгород» на 100 тыс. рублей.

— «Спартак» обратился с письмом, чтобы мы применили санкции в отношении Гоцука в эпизоде с Айртоном. Согласно ст. 52 часть 1 пригласили всех судей и запросили дополнительные рапорты. Три судьи данный эпизод не видели. Судья Иванов эпизод видел, оценил, обсудил вопрос с VAR. КДК не имеет права рассматривать эпизод и применять санкции по наказанию игрока. КДК отказал футбольному клубу «Спартак» к применению санкции к Гоцуку, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.