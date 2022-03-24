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18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Динамо» из Батуми, сообщает пресс-служба грузинского клуба.

Динамо Бт
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Источник: РИА "Новости"

Сроки соглашения не уточняются. Ранее в четверг «Рубин» и Кварацхелия достигли взаимной договоренности о приостановке контракта. На текущий момент полузащитник находится в расположении сборной Грузии.

В текущем сезоне Кварацхелия забил два мяча в 22 матчах во всех турнирах за «Рубин».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.

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