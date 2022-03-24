Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми

Сроки соглашения не уточняются. Ранее в четверг «Рубин» и Кварацхелия достигли взаимной договоренности о приостановке контракта. На текущий момент полузащитник находится в расположении сборной Грузии.

В текущем сезоне Кварацхелия забил два мяча в 22 матчах во всех турнирах за «Рубин».