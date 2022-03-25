Аршавин рассказал о своей личной жизни: «Много работы, живу один»
Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскрыл подробности своей личной жизни.
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Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскрыл подробности своей личной жизни.
— Если не секрет, как у вас сейчас обстоят дела с личной жизнью?
— У меня сейчас очень много работы, поэтому, в принципе, в этом плане я один живу, — сказал Аршавин в интервью корреспонденту Sport24 Богдану Горбунову.