Промес признан автором лучшего гола месяца в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором лучшего гола Российской Премьер-Лиги по итогам февраля и марта.
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором лучшего гола Российской Премьер-Лиги по итогам февраля и марта.
Эксперты РПЛ и «Матч Премьер» проголосовали за гол голландца в ворота «Динамо» в матче 20-го тура.
При этом большинству болельщиков понравился гол полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в ворота «Спартака» в 19-м туре.