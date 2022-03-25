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13:10 (мск), источник: Sport24

Промес признан автором лучшего гола месяца в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором лучшего гола Российской Премьер-Лиги по итогам февраля и марта.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Эксперты РПЛ и «Матч Премьер» проголосовали за гол голландца в ворота «Динамо» в матче 20-го тура.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом большинству болельщиков понравился гол полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в ворота «Спартака» в 19-м туре.

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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