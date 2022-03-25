Российский футбол «изолируют» в игре Football Manager

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Создатели популярной игры Football Manager 2022 решили изолировать российские и белорусские футбольные клубы и сборные от участия в международных турнирах, отборочных или товарищеских матчах, данное изменение вступит в силу после последнего зимнего обновления, говорится в официальном заявлении директора Sport Interactive Майлза Джейкобсона.

Игроки, которые решат продолжить играть ранее созданным сезоном, где виртуальная карьера может продлиться в будущем, не заметят сильной разницы в игровом процессе, кроме того, что «российские и белорусские клубы смогут проводить товарищеские матчи только в своих странах и играть матчи своих континентальных соревнований только на нейтральных площадках, как и их национальные сборные».

Для геймеров, которые решат начать новую карьеру многое поменяется, говорится в заявлении Джейкобсона. По его словам, российские клубы больше не будут допущены к участию в еврокубках, а российские сборные не будут принимать участие в международных турнирах, отборочных или товарищеских матчах.

В соответствии с еще одним изменением, украинские футболисты в новых сохранениях Football Manager будут приравнены к гражданам Европейского союза в течение трех сезонов. Джейкобсон объяснил это решение тем, что в настоящее время беженцы из Украины могут свободно работать в ЕС в течение трех лет без необходимости получения визы или разрешения на работу.

Любые реальные санкции против владельцев клубов будут также отражены в игре (подразумевается ситуация с лондонским клубом «Челси» и его владельцем Романом Абрамовичем — ред). Кроме того, «чтобы отразить новую реальность», геймеры, управляющие российскими клубами, больше не смогут перед началом сезоны ставить себе среди целей «выход на континентальное соревнование». По словам Джейкобсона, это пример лишь нескольких изменений, которые разработчикам пришлось внести.

Единственным исключением при соотношении реальных санкций к виртуальным стала украинская футбольная лига, которая будет полностью доступна в игре, несмотря на то, что в реальной жизни матчи в ней были приостановлены.

Обновление должно быть доступно во всех различных форматах в ближайшие дни, и первое обновление в магазинах Epic Store, Steam и Microsoft (платформы PC и Xbox, для которых доступна игра) уже вышло.