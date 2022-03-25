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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» играл хорошо в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы". Зарема — о судействе в РПЛ

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» оценила судейство в РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы “Спартак” играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы… Другая наша реальность — это Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать, вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и наконец решить ее?» — написала Салихова.

16 марта главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли избежал штрафа КДК РФС за опоздание на общение с прессой после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0). Как сообщили в московском клубе, Ваноли никуда не опаздывал, поэтому штраф, наложенный КДК на итальянского специалиста, был отменен.

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