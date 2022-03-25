«Спартак» играл хорошо в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы". Зарема — о судействе в РПЛ

«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы “Спартак” играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы… Другая наша реальность — это Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать, вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и наконец решить ее?» — написала Салихова.