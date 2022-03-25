ЭСК РФС признал ошибку судьи Иванова в эпизоде страшного стыка с Айртоном

В четверг контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал в удовлетворении заявления «Спартака» по применению санкций к Гоцуку. «Нижний Новгород» и «Спартак» 19 марта сыграли вничью со счетом 1:1. В конце первого тайма защитник московского клуба Айртон получил повреждение в результате стыка с Гоцуком. Игрок «красно-белых» покинул поле на носилках, Иванов не увидел нарушения правил в эпизоде.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок ФК “Нижний Новгород” Кирилл Гоцук угрожает безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику», — говорится в заключении комиссии.

ЭСК отклонила претензии казанского «Рубина» по работе арбитра Кирилла Левникова в матче 22-го тура против ЦСКА. Казанцы, уступившие на выезде со счетом 1:6, обратились в комиссию по поводу пропущенных мячей на 5-й и 11-й минутах. ЭСК заключила, что оба мяча были засчитаны верно: в первом случае игрок армейцев Юсуф Языджи в момент передачи не находился за линией вне игры, которая в данном эпизоде определялась по положению мяча, что подтвердил VAR при проверке взятия ворот; перед вторым голом контакт мяча с рукой футболиста ЦСКА Хесуса Медины не должен быть наказуемым, так как он пытался убрать руку.

Также ЭСК отклонила претензию «Химок» по судейству Владимира Москалева во встрече подмосковного клуба с «Уралом». По мнению комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев на 77-й минуте, посчитав, что рикошет после плеча игрока был незначительным и не повлиял на дальнейшее движение мяча.