Карпин обвинил РПЛ в нарушении спортивных принципов

«Уезжают девять человек из “Краснодара”, из “Ростова” — шесть. Закрыты аэропорты. Нарушение спортивного принципа в том, что “Краснодару” нужно ездить, а кто-то летает, уже даже так принцип нарушен», — объяснил свою позицию тренер. Он отметил, что в сложившейся ситуации каждый смотрит только на свои интересы.