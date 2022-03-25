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21:53 (мск), источник: Известия

Правительство разрешило РЖД продать футбольный клуб «Локомотив»

Правительство России 25 марта одобрило продажу «Российскими железными дорогами» футбольного клуба «Локомотив».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В распоряжении кабмина говорится, что правительство одобрило отчуждение РЖД 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости.

«Локомотив» является одним из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге в 1922 году. ФК становился трехкратным чемпионом России, одиннадцатикратным обладателем Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России; а также трехкратным обладателем Суперкубка России.

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