Правительство разрешило РЖД продать футбольный клуб «Локомотив»

В распоряжении кабмина говорится, что правительство одобрило отчуждение РЖД 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости.