Правительство разрешило РЖД продать футбольный клуб «Локомотив»
Правительство России 25 марта одобрило продажу «Российскими железными дорогами» футбольного клуба «Локомотив».
Правительство России 25 марта одобрило продажу «Российскими железными дорогами» футбольного клуба «Локомотив».
В распоряжении кабмина говорится, что правительство одобрило отчуждение РЖД 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости.
«Локомотив» является одним из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге в 1922 году. ФК становился трехкратным чемпионом России, одиннадцатикратным обладателем Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России; а также трехкратным обладателем Суперкубка России.