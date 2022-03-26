Лука Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в «Ракув»

Грузин приостановил срок действия контракта с «Динамо» и подписал соглашение с польским клубом до конца нынешнего сезона.

Гагнидзе перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Гагнидзе выступал за «Урал» на правах аренды. Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Динамо» был рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 800 тыс.