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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Лука Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в «Ракув»

Грузинский полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перешёл в «Ракув», сообщается на официальном сайте польского клуба.

Ракув
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Источник: РИА "Новости"

Грузин приостановил срок действия контракта с «Динамо» и подписал соглашение с польским клубом до конца нынешнего сезона.

Гагнидзе перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Гагнидзе выступал за «Урал» на правах аренды. Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Динамо» был рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 800 тыс.

Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до конца нынешнего сезона.

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