В РЖД заявили, что не продают ФК «Локомотив»

«Футбольный клуб “Локомотив” не продается. В документе правительства речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга РЖД. ОАО “РЖД” владеет 0,0015% акций АО “Футбольный клуб “Локомотив”. В целях упорядочивания активов акции АО “Футбольный клуб “Локомотив” вносятся в уставный капитал дочерней компании — АО “РЖД Управление активами”, — пояснили в пресс-службе.

В пятницу было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому оно одобрило передачу «Российскими железными дорогами» 100 акций ФК «Локомотив» компании «РЖД Управление активами» в счет оплаты дополнительного выпуска акций. Акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости.