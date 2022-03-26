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13:27 (мск), источник: ТАСС

В РЖД заявили, что не продают ФК «Локомотив»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Холдинг РЖД не продает футбольный клуб «Локомотив»: передача 0,0015% акций клуба компании АО «РЖД Управление активами» будет произведена в рамках изменения структуры владения клубом внутри холдинга. Об этом говорится в сообщении РЖД.

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Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб “Локомотив” не продается. В документе правительства речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга РЖД. ОАО “РЖД” владеет 0,0015% акций АО “Футбольный клуб “Локомотив”. В целях упорядочивания активов акции АО “Футбольный клуб “Локомотив” вносятся в уставный капитал дочерней компании — АО “РЖД Управление активами”, — пояснили в пресс-службе.

В пятницу было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому оно одобрило передачу «Российскими железными дорогами» 100 акций ФК «Локомотив» компании «РЖД Управление активами» в счет оплаты дополнительного выпуска акций. Акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости.

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