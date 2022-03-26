«Рубин» объявил о приостановке контракта с Силвие Бегичем

Напомним, Бегич улетел из России в Хорватию сразу после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6). Бегич выступает за казанский «Рубин» с 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний хорватский футболист принял участие в 19 матчах чемпионата России и забил 1 гол. Зимой Бегич заявил о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.