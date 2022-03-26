Дубль Яковлева принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче — 2:0.
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче — 2:0.
В составе армейцев дублем отличился нападающий Владислав Яковлев.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 42 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.
После паузы на матчи сборных армейцы дома сыграют с «Уралом» (3 апреля), а «Нижний Новгород» на выезде встретится с «Ростовом» (2 апреля).
Товарищеские матчи. Клубы
Голы: Яковлев, 68 (1:0), Яковлев, 71 (2:0).
ЦСКА: Тороп, Лукин, Щенников, Елеев, Обляков (Дауров, 46), Фернандес (Ермаков, 46), Ахметов, Гбамен (Тарба, 46), Эджуке, Яковлев, Багринцев (Ушаков, 71).
«Нижний Новгород»: Анисимов (Гойло, 46), Гоцук (Миладинович, 63), Александров, Каккоев, Ткачук, Стоцкий (Пенчиков, 46), Карасев, Калинский (Якшин, 69), Шарипов (Е. Синицын, 46), Горбунов, Милсон.
Предупреждения: Тарба (64), Ермаков (74), Лукин (85) — Гоцук (15), Александров (40), Каккоев (72), Карасев (80).
26 марта. Москва. Стадион «Октябрь».