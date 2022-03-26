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18:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Яковлева принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче — 2:0.

ЦСКА
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ПФК ЦСКА

В составе армейцев дублем отличился нападающий Владислав Яковлев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 42 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.

После паузы на матчи сборных армейцы дома сыграют с «Уралом» (3 апреля), а «Нижний Новгород» на выезде встретится с «Ростовом» (2 апреля).

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 68 (1:0), Яковлев, 71 (2:0).

ЦСКА: Тороп, Лукин, Щенников, Елеев, Обляков (Дауров, 46), Фернандес (Ермаков, 46), Ахметов, Гбамен (Тарба, 46), Эджуке, Яковлев, Багринцев (Ушаков, 71).

«Нижний Новгород»: Анисимов (Гойло, 46), Гоцук (Миладинович, 63), Александров, Каккоев, Ткачук, Стоцкий (Пенчиков, 46), Карасев, Калинский (Якшин, 69), Шарипов (Е. Синицын, 46), Горбунов, Милсон.

Предупреждения: Тарба (64), Ермаков (74), Лукин (85) — Гоцук (15), Александров (40), Каккоев (72), Карасев (80).

26 марта. Москва. Стадион «Октябрь».

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