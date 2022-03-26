Карпин: гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес футбола в регионах

«У нас деление на восьмёрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакой. Давайте называть вещи своими именами. Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес футбола в регионах. Страна большая. Регионов много», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».