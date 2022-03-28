Сын президента ЦСКА Евгения Гинера оказался жертвой домработницы

Как сообщает телеграмм-канал «112», женщина обворовала Вадима на 15 тыс. евро. Она украла эту сумму из квартиры в центре Москвы.

О случившимся сразу узнала жена потерпевшего, которая сразу обратилась в полицию. Похитительницей оказалась 42-летняя Виолетта Слободенко, на задержание которой потребовалось менее суток. О мотивах кражи домработницы не сообщается.