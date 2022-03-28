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11:15 (мск), источник: Sport24

Сын президента ЦСКА Евгения Гинера оказался жертвой домработницы

Вадим Гинер, сын президента футбольного ЦСКА Евгения Гинера, стал жертвой домработницы.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Как сообщает телеграмм-канал «112», женщина обворовала Вадима на 15 тыс. евро. Она украла эту сумму из квартиры в центре Москвы.

О случившимся сразу узнала жена потерпевшего, которая сразу обратилась в полицию. Похитительницей оказалась 42-летняя Виолетта Слободенко, на задержание которой потребовалось менее суток. О мотивах кражи домработницы не сообщается.

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