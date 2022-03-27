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19:41 (мск), источник: Sport24

Канчельскис о новом лимите: В РФС дилетанты и жулики работают. Как можно принимать такие глупые решения?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ.

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Источник: facebook.com/Andrei-Kanchelskis

Начиная с сезона-2022/23, клубы смогут вносить в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8. Обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 доморощенных игроков.

«Новый лимит? Надо отменить все, пусть играют вообще все. В РФС дилетанты и жулики работают, как можно не понимать очевидных вещей? Они вообще в футбол не играли, как можно принимать такие глупые решения в такой сложной ситуации? Как им не стыдно? С этими жуликами и врагами не дружу. Одни проходимцы там работают. Десять лет говорю одно и то же, а понять очевидное они не могут», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Иваном Потаповым.

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