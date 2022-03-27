Канчельскис о новом лимите: В РФС дилетанты и жулики работают. Как можно принимать такие глупые решения?

Начиная с сезона-2022/23, клубы смогут вносить в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8. Обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 доморощенных игроков.

«Новый лимит? Надо отменить все, пусть играют вообще все. В РФС дилетанты и жулики работают, как можно не понимать очевидных вещей? Они вообще в футбол не играли, как можно принимать такие глупые решения в такой сложной ситуации? Как им не стыдно? С этими жуликами и врагами не дружу. Одни проходимцы там работают. Десять лет говорю одно и то же, а понять очевидное они не могут», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Иваном Потаповым.