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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» разгромил «Иртыш» в товарищеском матче

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты «Сочи» обыграли омский «Иртыш» в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу сочинцев. В составе победителей дублем отметился Тимофей Маргасов, по одному голу забили Викторьен Ангбан, Артем Макарчук, Георгий Мелкадзе, Никита Бурмистров, пенальти реализовал Дмитрий Воробьев. У «Иртыша» забили Кирилл Макеев и Олег Трофимов.

«Сочи» идет на четвертом месте в Российской премьер-лиги (РПЛ), ближайший матч в чемпионате России команда проведет 3 апреля дома против петербургского «Зенита».

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