«Сочи» разгромил «Иртыш» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу сочинцев. В составе победителей дублем отметился Тимофей Маргасов, по одному голу забили Викторьен Ангбан, Артем Макарчук, Георгий Мелкадзе, Никита Бурмистров, пенальти реализовал Дмитрий Воробьев. У «Иртыша» забили Кирилл Макеев и Олег Трофимов.