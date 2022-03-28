16 против 18. Как в СССР и России меняли формат футбольных чемпионатов

Числа 16 и 18 — магические для отечественного футбола. Вокруг них крутится жизнь высшей лиги с 1971 года. Именно в том сезоне на старт чемпионата СССР в элитном дивизионе впервые вышли 16 участников. До начала 70-х формат главного футбольного соревнования Советского Союза менялся едва ли не каждый год.

С 1971 года открылась эпоха относительной стабильности. Вплоть до сезона-1978 в Высшей лиге играли 16 клубов. С 1979 по 1985 год число команд увеличили до 18, а потом снова сократили до 16.

«Меры для повышения мастерства и ответственности футболистов»

О сокращении в конце 1984 года стоит рассказать подробнее. Почему чемпионату нужна смена формата? Внятных разъяснений в те времена никто не давал. Вместо них в прессе появилось заявление спорткомитета СССР на чудесном канцелярском языке.

В этом заявлении результаты выступления советских клубов в Европе были признаны хорошими, а вот игра сборной СССР под руководством Эдуарда Малофеева — слабой. И это при том, что национальная команда добыла прямую путевку на ЧМ-1986, но в отборочной группе заняла второе место после датчан.

За это второе место спорткомитет потребовал от тренеров сборной СССР «принять необходимые меры для укрепления команды, повышения мастерства и ответственности футболистов». А клубам приказали обратить особое внимание на «неукоснительное выполнение необходимых объемов учебно-тренировочных работ, повышение индивидуального мастерства футболистов, формирование у них высокой психологической устойчивости».

В числе мер по «повышению и формированию» значилось грядущее сокращение команд в высшей лиге. По итогам сезона-1985 два худших клуба вылетали в первую лигу напрямую. Клубы, которые находились на 15-й и 16-й строчках попадали в переходный турнир с двумя лучшими представителями низшего дивизиона. В этом соревновании четырех команд разыгрывались еще две путевки в элиту. Так 18 команд в сезоне-1985 превращались в 16 в сезоне-1986.

Реальной причиной сокращения, скорее всего, стало желание снизить количество проходных матчей. «Договорняки» в советском футболе стали проблемой такого масштаба, что в чемпионате ввели «лимит ничьих», чтобы команды не делили очки, играя вничью (за победу в то время давали два балла).

Не спасал и лимит. В 1985 году кутаисское «Торпедо» избежало вылета любопытным образом. После 27 туров грузинский клуб одержал всего 5 побед и шел на последнем месте, но в оставшихся семи матчах выиграл шесть раз и спасся.

Странной выглядела и победа нападающего «Днепра» Олега Протасова в гонке бомбардиров. Форвард наколотил 35 мячей, установил рекорд результативности в чемпионатах СССР и завоевал «Серебряную бутсу». Однако 28 голов он забил в последних 17 матчах. Против не самых мотивированных соперников.

От таких фокусов разозлились даже в Федерации футбола СССР и опубликовали гневное заявление: «Члены президиума подвергли острой критике руководителей команд, проведших отдельные матчи на заключительном этапе чемпионата пассивно, без должной спортивной борьбы и ответственности перед зрителями. В частности, назывались команды киевского “Динамо” (старший тренер Валерий Лобановский), московского “Торпедо” (Валентин Иванов), “Днепра” (Владимир Емец)».

При 16 командах, шесть из которых попадали в еврокубки и две вылетали, градус борьбы стал хотя бы немного выше.

Второй причиной сокращения могли стать интересы сборной, готовившейся к ЧМ-1986. Ради национальной команды, составленной в основном из киевских динамовцев, календарь и при 16 участниках исковеркали невероятно. Команда Лобановского провела пять матчей чемпионата уже после того, как соперники завершили сезон. Киевляне финишировали 7 декабря и спокойно взяли золото.

При 18 участниках Высшей лиги киевлянам, наверное, пришлось бы заканчивать чемпионат в канун Нового года.

Окрик Блаттера

Последняя попытка расширить чемпионат СССР до 18 команд была предпринята в начале 1990 года на фоне острой борьбы между Федерацией футбола СССР во главе с Вячеславом Колосковым с недавно созданным Союзом футбольных лиг, в котором числились Валерий Лобановский, Олег Базилевич и Виктор Понедельник.

Стороны сражались за власть и влияние, а расширение Высшей лиги выглядело эффектным популистским шагом в этой борьбе. Союз футбольных лиг при этом предлагал и массу реально нужных реформ. Узаконить контрактную систему, дать клубам полную самостоятельность и жить в реалиях изменившегося времени.

Вмешиваться в схватку пришлось Йозефу Блаттеру, который в то время занимал пост генсека Международной федерации футбола (ФИФА). Швейцарец опубликовал в «Советском спорте» письмо с требованием прекратить конфронтацию и пригрозил исключением Федерации футбола СССР из ФИФА, а советских сборных и клубов из международных соревнований (звучит актуально).

В итоге компромисс был найден. Для Высшей лиги сверстали календарь с 16 участниками. Правда еще до старта сезона в чемпионате СССР 1990 года отказались играть грузинские «Динамо» (Тбилиси) и «Гурия». А сразу после первого тура снялся и литовский «Жальгирис». Турнир завершали 13 команд.

Двадцать вместо четырнадцати

В неспокойном 1992 году с формулой проведения сезона определились только в середине февраля, а стартовал первый чемпионат России 29 марта.

Изначально предполагалось, что в новом элитном дивизионе будут играть 14 клубов из высшей и первой лиг чемпионатов СССР.

При таком раскладе вне элиты оказывались три команды из подвала бывшей первой лиги, в том числе и петербургский «Зенит». Этим клубам удалось продавить увеличение Высшей лиги до 20 команд. Для ровного счета в нее зачислили и трех победителей советской Второй лиги — «Океан» из Находки, московский «Асмарал» и самарские «Крылья Советов».

Из-за огромного количества участников чемпионат пришлось проводить по двухступенчатой системе. Начали в двух группах по 10 команд, а продолжили в чемпионской группе из 8 клубов и группе, где 12 участников боролись за выживание.

В том безумном регламенте было кое-что разумное. Его составители сразу запланировали поэтапное сокращение — до 18 команд в Высшей лиге — 1993 и 16 в Высшей лиге — 1994.

Был ли Толстых против расширения?

16 команд в Высшей лиге середины 90-х сыграли всего два сезона. Уже в 1996 году элиту снова расширили до 18 участников. И с этим расширением связана детективная история. Дело в том, что глава ПФЛ Николай Толстых вроде бы был категорически против расширения. Как же оно стало возможным?

Все началось с отчетно-выборной конференции ПФЛ в ноябре 1994 года. До нее в совет лиги входили 26 человек. 14 представителей клубов элитного дивизиона, 6 представителей первой лиги и 6 представителей второй лиги. 14 «больших» команд против 12 клубов из футбольного подвала.

После конференции совет лиги расширили за счет клубов из низших лиг и аутсайдеров «вышки». В него вошли руководители всех 16 команд высшей лиги, 8 представителей первой лиги, 4 — второй и 3 — третьей. Получилось 16 «элитных» (вместе с трясущимися от перспективы вылета аутсайдерами) против 15 «подвальных» клубов.

Такой состав подавляющим большинством голосов переизбрал Николая Толстых на пост президента ПФЛ. На выборах Толстых поддержали 23 клуба. Его соперник Владимир Горюнов получил всего 4 голоса, а остальные воздержались. Те самые провинциалы из футбольных подвалов помогли президенту ПФЛ сохранить кресло.

В январе 1995 года обновленный совет лиги предложил увеличить число команд в Высшей лиге. За 18 клубов в элите проголосовали 17 из 31 членов совета. Главными сторонниками расширения оказались руководители клубов из низших дивизионов и аутсайдеры «вышки». Возможно, Толстых и был против расширения. Но люди, выбиравшие его президентом, точно являлись горячими сторонниками добавления парочки команд к элитному дивизиону.

Решение совета лиги мог отклонить исполком РФС, однако в 1995 году Российский футбольный союз внезапно пошел на поводу у ПФЛ и утвердил расширение.

Весь январь Николай Толстых агрессивно отстаивал права лиги в противостоянии с РФС. Президент лиги даже демонстративно ушел с конференции футбольного союза. В итоге чиновники поддались давлению и утвердили вообще все решения совета ПФЛ. Регламент, календарь и расширение до 18 участников.

Через два года РФС ответил. 22 января 1997 года на конференции футбольного союза решили сократить число команд в Высшей лиге до 16.

Вот что говорил о нем Вячеслав Колосков после той конференции: «Принято решение сократить Высшую лигу до 16 команд. Это будет способствовать лучшей подготовке сборной и клубов для участия в официальных международных матчах».

Формат с 16 клубами в высшей лиге вступил в силу с сезона-1999 и действует по сей день.

В последние годы клубы РПЛ дважды пытались расширить лигу до 18 команд, но, в отличие от середины 90-х, исполком РФС не поддавался давлению и каждый раз блокировал эти попытки.