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20:26 (мск), источник: ТАСС

Московский футбольный клуб «Динамо» не испытывает финансовых сложностей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Информация о финансовых сложностях в московском футбольном «Динамо» не соответствует действительности, в клубе подтвердили бюджет на следующие сезоны. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Бюджет “Динамо” подтвержден на ближайшие годы. Информация в СМИ о финансовых сложностях клуба неверна. “Динамо” не будет менять вектор развития, который, помимо прочего, подразумевает развитие воспитанников академии и ставку на сильный российский костяк», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Банк ВТБ, который с 2008 года выступал генеральным спонсором столичной команды, в конце февраля столкнулся с волной санкций со стороны США и ЕС из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с этим ВТБ принял решение передать свой пакет акций в клубе Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». В пресс-службе банка заявляли, что этот шаг никак не повлияет на финансовую и управленческую деятельность команды.

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