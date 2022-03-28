Московский футбольный клуб «Динамо» не испытывает финансовых сложностей

«Бюджет “Динамо” подтвержден на ближайшие годы. Информация в СМИ о финансовых сложностях клуба неверна. “Динамо” не будет менять вектор развития, который, помимо прочего, подразумевает развитие воспитанников академии и ставку на сильный российский костяк», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Банк ВТБ, который с 2008 года выступал генеральным спонсором столичной команды, в конце февраля столкнулся с волной санкций со стороны США и ЕС из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с этим ВТБ принял решение передать свой пакет акций в клубе Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». В пресс-службе банка заявляли, что этот шаг никак не повлияет на финансовую и управленческую деятельность команды.