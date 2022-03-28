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18:50 (мск), источник: Sports.Ru

Айртон близок к аренде во «Фламенго» из «Спартака» до декабря. Опция выкупа активируется при достижении целей

Айртон близок к переходу во «Фламенго» из «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

По данным UOL, бразильский клуб практически договорился об аренде 24-летнего левого защитника до декабря. В соглашении будет прописана опция выкупа, которая активируется, если Айртон достигнет определенных целей.

Напомним, бразилец перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в 2019 году примерно за 7 млн евро. В этом сезоне футболист провел 30 матчей за московский клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

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