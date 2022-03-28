Айртон близок к аренде во «Фламенго» из «Спартака» до декабря. Опция выкупа активируется при достижении целей

По данным UOL, бразильский клуб практически договорился об аренде 24-летнего левого защитника до декабря. В соглашении будет прописана опция выкупа, которая активируется, если Айртон достигнет определенных целей.

Напомним, бразилец перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в 2019 году примерно за 7 млн евро. В этом сезоне футболист провел 30 матчей за московский клуб во всех турнирах и забил 1 гол.