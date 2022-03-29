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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норманн заявил, что не хочет возвращаться в Россию

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Выступающий в составе английского «Норвич Сити» на правах аренды из «Ростова» (Ростов-на-Дону) норвежский полузащитник Матиас Норманн заявил, что не хочет возвращаться в Россию.

Ростов
НорвичПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Норвич Сити» арендовал норвежца в августе прошлого года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

«Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Я просто буду делать то, что делаю, до лета, а там посмотрим», — цитирует Норманна TV2.

Также футболист отметил, что хотел бы избежать вылета с клубом в Чемпионшип и продолжить играть в премьер-лиге.

«Это не то, чего я хочу, нет (играть в Чемпионшипе). Хочу продолжать играть в премьер-лиге. По большей части я открыт для предложений, но надеюсь остаться в “Норвиче”, несмотря на то, что у нас сейчас сложный период. Футбол меняется очень быстро, но мы не теряем надежду, тренируемся и выходим на каждый матч, чтобы победить», — добавил спортсмен.

Норманн в 16 играх чемпионата Англии забил один мяч и отдал одну голевую передачу. «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 17 очками в 29 матчах.

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