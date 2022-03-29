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17:37 (мск), источник: Sports.Ru

Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Он уже второй комментатор, покинувший канал в этом месяце

Комментатор Александр Шмурнов покидает «Матч ТВ».

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Источник: Sports.Ru

«Сегодня последний день работы на “Матч ТВ” Александра Шмурнова — мы приняли решение прекратить наше сотрудничество. Александр работал на “Матче” с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!

Наша комментаторская бригада продолжает обновляться — у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», — сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Сегодня официально завершил свои отношения с “Матч ТВ”. Символично, что в компанию, тогда “НТВ+”, пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание», — прокомментировал свой уход Шмурнов.

18 марта с «Матча» также ушел комментатор Сергей Кривохарченко.

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