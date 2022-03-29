Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Он уже второй комментатор, покинувший канал в этом месяце

«Сегодня последний день работы на “Матч ТВ” Александра Шмурнова — мы приняли решение прекратить наше сотрудничество. Александр работал на “Матче” с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!



Наша комментаторская бригада продолжает обновляться — у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», — сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.