Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Он уже второй комментатор, покинувший канал в этом месяце
Комментатор Александр Шмурнов покидает «Матч ТВ».
Комментатор Александр Шмурнов покидает «Матч ТВ».
«Сегодня последний день работы на “Матч ТВ” Александра Шмурнова — мы приняли решение прекратить наше сотрудничество. Александр работал на “Матче” с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!
Наша комментаторская бригада продолжает обновляться — у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», — сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
«Сегодня официально завершил свои отношения с “Матч ТВ”. Символично, что в компанию, тогда “НТВ+”, пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание», — прокомментировал свой уход Шмурнов.
18 марта с «Матча» также ушел комментатор Сергей Кривохарченко.