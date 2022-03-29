«Спартак» потратил больше всех команд в России на оплату работы посредников в 2021 году

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году футбольными клубами, составила почти 1 млрд рублей, $143,5 тыс. и €23,4 млн. «Спартак» потратил на услуги посредников €2,6 млн и 385,3 млн рублей.

Второе место по потраченным суммам заняло московское «Динамо» — €6,5 млн, третье — столичный «Локомотив» — 465,2 млн рублей. Следующими в списке идут ЦСКА, «Рубин», «Ростов», «Зенит», «Краснодар» и «Крылья Советов», а замкнул десятку клуб первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) «Оренбург».

При этом ряд клубов информацию о сотрудничестве с посредниками РФС не предоставили. На очередном заседании комиссии по работе с посредниками будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении клубов, представляющих ФНЛ-2: «Динамо-Владивосток», «Сахалин» и «Спартак» (Туймазы).