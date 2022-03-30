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16:11 (мск), источник: Sport24

Один из лучших бомбардиров в истории «Краснодара» Классон близок к переходу в «Копенгаген»

Шведский полузащитник Виктор Классон, который в начале марта расторг контракт с «Краснодаром», близок к переходу в «Копенгаген», сообщает Aftonbladet.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что 30-летний футболист заключит с датским клубом контракт до конца сезона с возможностью продления.

О том, что «Краснодар» и Классон договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, было официально объявлено 5 марта. Атакующий полузащитник провел за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

В списке лучших бомбардиров за всю историю «Краснодара» Классон занимает четвертое место. Больше него за краснодарский клуб забили только Федор Смолов (64 гола), Ари (54) и Франсишку Вандерсон (50).

«Копенгаген» в настоящее время лидирует в чемпионате Дании, опережая ближайшего преследователя на 6 очков после 22 туров.

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