Один из лучших бомбардиров в истории «Краснодара» Классон близок к переходу в «Копенгаген»
Шведский полузащитник Виктор Классон, который в начале марта расторг контракт с «Краснодаром», близок к переходу в «Копенгаген», сообщает Aftonbladet.
Шведский полузащитник Виктор Классон, который в начале марта расторг контракт с «Краснодаром», близок к переходу в «Копенгаген», сообщает Aftonbladet.
Ожидается, что 30-летний футболист заключит с датским клубом контракт до конца сезона с возможностью продления.
О том, что «Краснодар» и Классон договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, было официально объявлено 5 марта. Атакующий полузащитник провел за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.
В списке лучших бомбардиров за всю историю «Краснодара» Классон занимает четвертое место. Больше него за краснодарский клуб забили только Федор Смолов (64 гола), Ари (54) и Франсишку Вандерсон (50).
«Копенгаген» в настоящее время лидирует в чемпионате Дании, опережая ближайшего преследователя на 6 очков после 22 туров.